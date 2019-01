O regulador disponibilizou também resultados que mostram que através da poupança por parte das famílias em investimento em certificados, o Tesourou captou 1.316 mil milhões de euros, mais do que era esperado para a totalidade do ano.

Segundo os dados do Boletim Estatístico de janeiro do Banco de Portugal, no último mês de 2018, o investimento nestes certificados aumentou cerca de 100 milhões de euros. Assim, em todo o ano, estes totalizaram 1.385 milhões de euros, montante que ultrapassa em 635 milhões de euros os 750 milhões esperados pelo governo.

Rumo diferente tomaram os certificados de aforro que ficaram aquém das expectativas, uma vez que seria esperado que se fixasse em 250 milhões de euros e registou apenas os 69 milhões de euros. A fraca rentabilidade nas novas aplicações do produto estão estão na base destes resultados