Um acidente no IP3, que liga Viseu a Coimbra, obrigou ao corte do trânsito, na zona do Vimieiro, em Santa Comba Dão.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro, citado pela Lusa, o acidente, que aconteceu perto das 13h00, envolveu “um veículo ligeiro e dois pesados”, provocando um ferido ligeiro.

No local estão 16 operacionais com o apoio de sete viaturas.