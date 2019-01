Um desafio entre amigos podia ter corrido muito mal: um norte-americano de 27 anos decidiu saltar do 11.º andar do maior cruzeiro do mundo – o Symphony of the Sea – sem saber que nas águas é frequente encontrar tubarões. O homem acabou por sair ileso, mas foi expulso da embarcação.

O momento em que Nick Naydev saltou foi gravado pelos amigos e publicado pelo próprio no Youtube. Depois de saltar, o norte-americano foi resgatado por uma pequena embarcação que passava perto do navio, tendo sido levado para terra onde estavam já várias pessoas à sua espera incluindo o staff do . O grupo acabou por ser expulso do navio e proibido de voltar a frequentar um cruzeiro do grupo Royal Caribbean. Naydev foi ainda ouvido na esquadra local, mas acabou por não ser alvo de nenhuma participação.

Mais tarde, o norte-americano fez um novo vídeo, publicado no Instagram, onde explica a razão que o levou a saltar. “Tinha acabado de acordar. Tínhamos chegado a Nassau, olhei para a varanda e vi os meus amigos a tirarem fotografias à ilha. Fui ter com eles e disse: 'e se eu agora saltasse aqui de cima? Todos disseram que deveria fazê-lo e, quando dei por mim, estava a saltar”, conta Naydev.

Foi só mais tarde que descobriu que as águas onde mergulhou estavam infestadas de tubarões e que ninguém se aventura a nadar naquela zona.Depois de ter sido expulso do cruzeiro, Naydev e o grupo de amigos ficaram num hotel, que o norte-americano considerou como "um dos piores hotéis" onde esteve. "Depois de ter chegado ao hotel decidimos sair, beber uns copos e conhecer a ilha. Encontrámo-nos com alguns habitantes locais que me disseram algo que me chocou: ninguém se atreve a nadar na zona onde eu saltei porque quando os navios chegam despejam a comida e a água está infestada de tubarões", explicou.

O norte-americano acrescenta ainda o salto lhe provocou dores de costas durante três dias.