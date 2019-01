As declarações de Pamela Anderson sobre a forma como encara o amor estão a gerar polémica. A atriz criticou os homens que veem pornografia e jogam videojogos, considerando que já se perderam “muitos bons homens para isto, sem regresso”.

“Os piores amantes veem pornografia – insensível – precisam de mais e de maior variedade, mesmo violenta. Pornografia não representa o que é o amor. Homens valentes e revolucionários que leem e que estão comprometidos [com causas] no mundo são sensuais”, publicou a artista nas redes sociais.

Pamela Anderson afirmou que os filmes pornográficos não retratam o verdadeiro amor acrescentando que os filmes têm um impacto nas relações. “Temos de decidir que tipo de pornografia se adequa a nós, o que afeta, e o que está a substituir as relações. Se não estamos a tocar nas nossas mulheres, namoradas ou namorados e estamos na casa de banho com ecrãs de computador, penso que isso é um vídeo. É demasiado mau”, afirmou.

A atriz que chegou a ser capa da revista masculina Playboy não considera essas produções fotográficas como pornografia, apelidando-as de “algo sexy”

