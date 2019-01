As autoridades do Rio de Janeiro prenderam o ex-polícia militar Renato Nascimento Santos por suspeitas de envolvimento no assassinato da vereadora e ativista dos direitos humanos Marielle Franco.

Renato Nascimento Santos é suspeito de estar no carro que transportava o homicida. Segundo o G1, o antigo polícia militar faz parte da milícia de Orlando Curicica, o principal suspeito de ter ordenado a morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, e que está preso.

No entanto, Orlando Curicica garante estar inocente e diz ter sido forçado a assumir o crime.

Recorde que Marielle Franco foi assassinada a 14 de março do ano passado, depois de ter participado num evento com mulheres negras. A morte da vereadora teve características de execução, tendo sido atingida por vários tiros dentro de um carro. O motorista de Marielle Franco, Anderson Gomes, foi também vítima do ataque.