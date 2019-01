Esta terça-feira, a PGDL anunciou, através da sua página da internet, que o Ministério Público (MP) abriu um inquérito aos incidentes que aconteceram este domingo com a PSP no bairro social da Jamaica, no Seixal.

"Os acontecimentos deste fim de semana no Bairro da Jamaica deram origem a um inquérito, o qual é dirigido pelo Ministério Público do Seixal. No âmbito desse processo serão investigados todos os factos que cheguem ao conhecimento do Ministério Público, incluindo os relacionados com a atuação policial. Decorrem, neste momento, diligências de recolha de prova", lê-se na nota publicada pela PGDL.

O comunicado refere que, na sequência destes incidentes, "foi efetuada uma detenção, por resistência e coação sobre funcionário", que foi "sujeito a primeiro interrogatório não judicial", tendo ficado com a medida de coação de termo de identidade e residência.

Recorde-se que na manhã de domingo, a PSP foi alertada para "uma desordem entre duas mulheres", tendo-se deslocado para o local uma equipa de intervenção rápida que acabou com desacatos entre esta força da autoridade e vários populares do Bairro da Jamaica.