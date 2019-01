Chris Brown foi detido na sequência de uma acusação de abuso sexual a uma mulher de 24 anos.

Segundo a Associated Press, a alegada vítima acusa o rapper de a ter atacado, no passado dia 15 de janeiro, no quarto de hotel de Brown. O cantor terá conhecido a mulher numa discoteca da capital francesa.

Para além do rapper foram ainda detidas outras duas pessoas, segundo fontes policiais citadas pela Associated Press, incluindo o guarda-costas o cantor. O caso está ainda a ser investigado pelas autoridades.

Desde 2009, data em que que Chris Brown se assumiu como culpado das agressões a Rihanna, com quem namorava, o cantor tem enfrentado vários problemas judiciais, incluindo de um crime ambiental por posse ilegal de um macaco bebé.