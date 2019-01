Eurojust: o preço da discrição no trabalho diário de criar uma cultura judiciária europeia comum

A Eurojust, pese o uso cada vez maior que as autoridades judiciárias nacionais dela fazem, é, reconheça-se, demasiado discreta

Raramente gosto de escrever e, de imediato, partilhar em público pensamentos relativos a assuntos sobre os quais tenho de intervir no âmbito das minhas obrigações profissionais.

Um artigo assinado pelo membro nacional francês na Eurojust, em que ele não poupa palavras sobre o sentido das alterações dos regulamentos desta unidade europeia de cooperação judiciária, obriga-me, todavia, a abrir uma exceção.

Sendo já pública a polémica e parecendo-me merecedoras de atenção as considerações do meu colega francês, importa, creio, refletir sobre elas.

Diz ele, em síntese, que a Eurojust perdeu os favores da Comissão por três ordens de razões: a primeira, por não ser já novidade; a segunda, porque o seu trabalho assenta ainda no modelo intergovernamental e numa colegialidade de governo por membros nacionais, e não num modelo integrado, centralizado e supranacional; a terceira – e, porventura, a mais relevante – é a de que do seu trabalho se fala pouco em termos mediáticos.

A verdade é que esta unidade – no futuro, agência – de cooperação da UE tem vindo a ver reduzido, significativamente, o seu orçamento.

Tem hoje, por isso, a Eurojust mais dificuldades em cumprir com o anualmente crescente número de pedidos de apoio das autoridades nacionais.

Sendo certo também que tais pedidos incidem agora, mais frequentemente, sobre matérias sensíveis, como as que se referem à cibercriminalidade ou à atividade de organizações criminosas, tanto no campo financeiro como no do terrorismo e do tráfico de seres humanos.

A diminuição orçamental que a Eurojust sofreu – ao contrário do que sucedeu com as agências de cooperação policial – é já o reflexo antecipado do sentido do novo regulamento que, este sim, aprofunda e dá forma explícita à referida orientação centralizadora.

O novo regulamento degrada, com efeito, a Eurojust à condição de mera agência europeia, minora a característica colegialidade do seu governo, acentua o pendor burocrático dos novos órgãos de gestão e coloca-a sob um reforçado controlo da Comissão.

Com isto se esbatem a autonomia e os poderes do colégio de membros nacionais – alegadamente, ainda órgão de governo superior da instituição – que, propositadamente, não são nele especificados.

O cenário que o membro nacional francês descreveu no número de julho-setembro da “Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé” é, assim, já hoje mais percetível, o que de algum modo deveria alertar as autoridades políticas e judiciárias nacionais.

A este propósito, o uso despropositado de conceitos como eficiência e contenção de custos funciona sempre bem.

Designadamente quando o que se procura é privilegiar órgãos novos – como o procurador europeu – cujas reais potencialidades estão, todavia, ainda por determinar e cujo âmbito de atuação será, por ora, necessariamente limitado.

A Eurojust, pese o seu reconhecido e meritório trabalho e, por isso, o uso cada vez maior que as autoridades judiciárias nacionais dela fazem, é, reconheça-se, demasiado discreta.

Ela foge ainda, também, a visões utópicas de unificação a partir de cima, mesmo que constitua um laboratório permanente de aproximação de culturas jurídicas, fomentando a confiança recíproca entre sistemas e autoridades judiciais diferentes e contribuindo assim, todos os dias, para a criação efetiva de uma cultura judiciária comum na Europa.

A discrição, que é uma atitude que, em geral, deve ser cultivada entre autoridades judiciais e, designadamente, quando estas têm de cooperar entre si – trocando informações ou procedendo à coordenação de investigações paralelas e organizando investigações conjuntas –, acaba, pois, por penalizar a Eurojust.

Tem razão o nosso colega francês: o mundo moderno não precisa verdadeiramente de eficiência, precisa muito mais da propaganda da eficiência.

