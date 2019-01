O endividamento de Portugal subiu em novembro pelo quinto mês consecutivo e fixou-se nos 732,1 mil milhões de euros.

Segundo os dados do Banco de Portugal, o endividamento do setor público foi o que registou o maior aumento em relação ao mês anterior, de 1,2 mil milhões de euros, com 323,4 mil milhões de euros. Já no que diz respeito ao setor privado o valor foi de 399,8 mil milhões com um aumento de 0,4 mil milhões face relativamente ao mês de outubro.

"O acréscimo do endividamento do setor público resultou, sobretudo, do aumento do endividamento face ao setor não residente e às próprias administrações públicas", pode ler-se na Nota de Informação Estatística relativa ao endividamento do setor não financeiro.

Sobre o setor privado, o aumento deveu-se sobretudo ao endividamento das empresas face ao setor financeiro de 0,3 mil milhões de euros.