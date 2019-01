Esta segunda-feira à noite, o avião privado que transportava o avançado argentino Emiliano Sala para Cardiff, no País de Gales, desapareceu dos radares da torre de controlo.

De acordo com o L'Équipe, o argentino despediu-se dos companheiros do Nantes ontem e embarcou, logo de seguida, num voo privado para Cardiff, onde já devia ter aterrado há umas horas.

A mesma publicação avança que já foi lançada uma operação de socorro com dois helicópteros e vários barcos na área de Guernsey-Alderney, no canal da Mancha. As autoridades temem o pior, uma vez que ainda não há quaisquer vestígios da aeronave.

"Foram mobilizados meios de busca para a área, mas acabaram por ter de abandonar o local por volta das duas da manhã por causa dos ventos fortes, condições de mar adversas e fraca visibilidade. Até agora não há qualquer sinal do avião", disse fonte da polícia.

"O avião partiu de Nantes às 19h15 e voava a cerca de 1.500 metros de altitude. Quando passava sobre Guernsey pediu para baixar. A torre de controlo de Jersey perdeu o contacto com o avião quando este estava a uns 700 metros de altitude",explicou a mesma fonte ao jornal francês.

