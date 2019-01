Ontem, segunda-feira, foi concluída a construção de um túnel paralelo de 60 metros e, esta terça-feira, oito mineiros começam a construir manualmente o outro canal que irá fazer a ligação ao poço onde a criança de apenas dois anos se encongtra há mais de uma semana.

De acordo com o delegado do Colégio de Engenheiros e Caminhos de Málaga, García Vidal, os trabalhos, são complexos e terão de bater certo com tudo o que foi planeado pela equipa de resgate.

A nova fase de trabalhos terá início às 11h00 e vai demorar cerca de 12 a 14 horas.