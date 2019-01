O tenista João Sousa tornou-se, esta madrugada, no primeiro português a atingir as meias-finais do Open da Austrália em pares, depois de vencer com Leonardo Mayer a dupla Raven Klaasen e Michael Venus.

João Sousa e Leonardo Mayer foram os primeiros a confirmar a presença nas meias-finais.

João Sousa won his fourth doubles match in a row with Leonardo Mayer to become the first Portuguese player to reach the SFs of a Grand Slam:



64 67 63 vs. López/López

76 63 vs. Carballes Baena/Rublev

63 64 vs. Gonzalez/Jarry

64 76 vs. Klaasen/Venus



