Para esta terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu muito nublado em praticamente todo o país e, a partir do meio da manhã, são esperados períodos de chuva fraca no Minho, que se estendem às regiões Norte e Centro do país.

O IPMA indica ainda que vai haver também uma descida da temperatura máxima, sobretudo nas regiões do interior Norte e Centro.