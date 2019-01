Em comunicado, a PSP informa que na madrugada desta esta terça-feira, "pelas 03h15", a esquadra no Bairro da Bela Vista, em Setúbal, foi atacada com arremesso de três cocktails molotov - arma química incendiária que é, geralmente, utilizada em protestos.

No entanto, não há registo de feridos, mas ainda assim houve vários danos materiais causados no edifício e numa viatura civil que foi incendiada, mas a polícia acabou por conseguir controlar as chamas.

​Além do ataque no Bairro da Bela Vista, a PSP esclarece na mesma nota que "pelas 21h40, foram incendiadas duas viaturas em Odivelas e outras duas na Póvoa de Santo Adrião, com recurso a cockatils molotov."

"Posteriormente, foram incendiados e destruídos 11 caixotes do lixo e danificadas, nesta sequência, cinco viaturas, na zona circundante ai Bairro da Cidade Nova, também com a utilização de cocktails molotov".