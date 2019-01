Racismo. As autoridades têm de filmar todas as cargas policiais

Em Portugal fala-se de racismo com muita facilidade e qualquer situação é usada para inflamar os grupos mais radicais: os de extrema-esquerda manifestam-se publicamente, os da extrema-direita fazem-no nas redes sociais e nos seus grupos musculados. Fiz muitas reportagens dos dois lados da barricada e sempre abominei racistas, sejam eles quais forem, pois o racismo não é só de brancos contra negros, como bem sabemos. Parece-me, pois, que é preciso alguma contenção quando se noticia que houve confrontos entre polícias e algumas comunidades de negros, da mesma forma como quando tal acontece com as forças policiais e as comunidades de ciganos ou em bairros problemáticos habitados por brancos.

As autoridades fiscalizadoras têm de saber se nas forças policiais há racistas e devem expulsá-los rapidamente, mas não podem confundir intervenção policial, seja contra qualquer uma das comunidades referidas, com racismo. Nos dias que correm, será que as polícias usam de violência só porque são contra esta ou aquela etnia? Não creio que seja assim mas, da mesma forma que os polícias que “transportam” as claques dos principais clubes de futebol têm, por vezes, de usar a violência para as conter, o mesmo acontece nalguns bairros problemáticos. Para que não fiquem dúvidas sobre a atuação policial, há muito que defendo que os confrontos deviam ser filmados e essas imagens seriam entregues a autoridades independentes, que as analisariam e chegariam à conclusão se a força empregada pelos agentes policiais foi ou não proporcional ao perigo com que se confrontaram. Parece-me, no entanto, que logo haveria grupos de cidadãos a manifestar-se contra a violação da privacidade...

A história dos incidentes do Bairro da Jamaica devem ser averiguados para saber se houve ou não violência policial e com motivações racistas. Já quanto aos desacatos em Lisboa, foi esclarecedor o comentário de uma portuguesa com origens africanas a um canal televisivo: “Se lançaram pedras aos polícias, só se perderam as que falharam o alvo.” Concluindo: os agentes policiais têm de filmar todas as suas intervenções com recurso à força para acabar de vez com as suspeições.