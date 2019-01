Depois de ter conquistado o primeiro troféu da época na passada quarta-feira, a Supertaça italiana, a Juventus venceu esta noite, por 3-0, o Chievo, em Turim, em jogo da jornada 20 da Liga italiana.

Douglas Costa inaugurou o marcador aos 13 minutos e Emre Can, no último suspiro da primeira metade do encontro, aumentou a vantagem (45'). Aos 84', o italiano Daniele Rugani fixou o resultado final em 3-0.

Cristiano Ronado - que tinha sido a figura do jogo na semana passada, ao fazer o único golo do encontro com o AC Milan, na Arábia Saudita -, foi titular no jogo de hoje mas não contou com a mesma inspiração. O avançado português não conseguiu concretizar as várias oportunidades que teve e até falhou um penálti, na entrada da segunda parte (53').

Ainda assim, o CR7 continua a liderar a lista de melhores marcadores da Serie A, com 14 golos, a par do atacante do Atalanta, o colombiano Duván Zapata, que nesta ronda assinou quatro golos na goleada da sua equipa (5-0) no reduto do Frosinone. Também com 14 golos, o italiano Fabio Quagliarella, inscreve o nome no top-3 desta lista.

Quanto à classificação geral, com este triunfo, a Juve reforçou a liderança do campeonato e soma agora 56 pontos, mais 9 pontos que Nápoles, 2.º classificado.

O Inter fecha o pódio da Liga italiana com 40 pontos.