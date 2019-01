O crédito para a compra de carro tem vindo a bater recordes atrás de recordes. Só nos primeiros nove meses de 2018, o stock de crédito automóvel aumentou 790 milhões de euros. É a maior subida anual desde que o Banco de Portugal divulga estes dados. Os valores incluem empréstimos para a compra quer de carros novos quer de usados. E este aumento na concessão do crédito automóvel acaba por ajudar o mercado. Os números falam por si: foram vendidos 182 mil ligeiros de passageiros novos até setembro, uma subida de 6,5% face ao mesmo período do ano anterior, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Além do maior número de empréstimos, os portugueses também estão a pedir mais por cada crédito. Em média, cada contrato de crédito automóvel ronda os 7367 euros, o mais alto desde o início da série estatística do Banco de Portugal. No final de 2017, o montante médio em dívida era de 6975 euros.

Mas quais as soluções que estão disponíveis? Quem está a pensar em comprar um carro novo e não quer pagar a pronto tem acesso a várias formas de financiamento no mercado. A oferta é variada, tudo depende das necessidades e dos objetivos dos compradores; no entanto, se não faz questão de ter o automóvel em seu nome, pode optar por outras alternativas. O leasing e o renting são outras opções viáveis que têm vindo a ganhar cada vez mais adeptos no mercado nacional.

A explicação é simples: regra geral, as prestações no leasing são mais baixas do que as restantes opções de financiamento, uma vez que os consumidores beneficiam de um valor residual que é saldado no final do contrato. Ao mesmo tempo, os clientes ficam livres do imposto de selo e, no caso do renting, é possível contar com outro tipo de serviços, nomeadamente revisões, mudança de pneus e mudança de viatura se assim o desejar (ver caixas ao lado).

Mas o certo é que nem todos os portugueses acham o leasing e o renting as soluções mais desejáveis. O crédito automóvel continua a ser uma das modalidades mais usadas no mercado tanto para a compra de veículos novos como de usados. Por norma, a taxa de juro varia consoante os anos do carro. Isto significa que, na maioria dos casos, quanto mais novo for o carro, menor será a taxa de juro. Dar ou não entrada é outra decisão que tem de ter em conta.

Outra hipótese passa por recorrer a um crédito pessoal. Geralmente, a taxa de juro não é o ponto forte, já que é pouco atrativa na maior parte dos casos. Mas nem tudo são desvantagens. Por um lado, este crédito caracteriza-se por uma elevada taxa de sucesso de aprovação por parte das instituições financeiras. Por outro, possibilita prazos mais alargados e, por isso mesmo, pode traduzir-se numa prestação mensal mais baixa - ou seja, paga menos, mas por mais anos.

Também é comum os próprios stands oferecerem propostas de financiamento. Neste caso, convém ter em conta o valor total que irá pagar. A explicação é simples: os stands são meros intermediários no financiamento e, muitas vezes, ganham uma comissão sobre os créditos contratados pelas instituições com que trabalham. Por norma, as taxas propostas são geralmente mais elevadas do que nos bancos. Além disso, pode reduzir a taxa com os produtos já contratados: por exemplo, domiciliação de ordenado e pagamentos, cartão de crédito, conta à ordem, etc.

Encargos Outro fator que deverá analisar cuidadosamente diz respeito aos encargos associados às diversas modalidades de financiamento. É o caso, por exemplo, dos seguros. No leasing são exigidos seguros de responsabilidade civil facultativa (50 milhões de euros) e de danos próprios. Já no crédito automóvel, basta o de responsabilidade civil obrigatória, no valor de 3 milhões e 250 mil euros e, nalguns casos, o de vida.

Deve também analisar as despesas de contratação, como as comissões de entrada e processamento. Estes elementos são essenciais para comparar o custo real de várias propostas, traduzido pela taxa anual de encargos efetiva global (TAEG).

A verdade é que não há fórmulas mágicas. Tudo depende do uso que vai dar ao carro. Quem usar muito tem tendência para optar pelo renting porque conta com uma série de serviços associados como, por exemplo, revisões incluídas, trocas de pneus ou mesmo o pagamento de seguros.