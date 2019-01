Armindo Lamas, presidente da União de Freguesias de Geraz do Lima em Viana do Castelo, foi detido pela PSP no passado dia 13 de janeiro por posse ilegal de arma no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

De acordo com o Jornal de Notícias, o autarca está neste momento a ser investigado e o processo está a ser conduzido pelo Ministério Público do Tribunal da Maia.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP, citado pelo Jornal de Notícias, explicou que Armindo Lamas transportava na sua mala uma arma de fogo e seis munições - que acabaram por ser encontradas pela segurança do aeroporto.

Segundo o mesmo jornal, o autarca já foi informado de que terá de se apresentar junto das autoridades judiciárias, mas uma funcionária da fregueisa, em declarações à Lusa, revelou que o autarca "não estará em Portugal durante toda a semana".