O Tribunal Constitucional recebe esta quarta-feira mais um pedido para formalizar um partido: o Chega! de André Ventura, ex-autarca do PSD em Loures. Neste momento estarão recolhidas perto de 8 mil assinaturas e André Ventura assegurou ao i que levará também a declaração de princípios e o projeto de estatutos ao Tribunal Constitucional.

A formação do novo partido tem sido financiada por André Ventura e “outros fundadores”. O ex-militante do PSD ainda não fez as contas sobre quanto já gastou, mas assegurou ao i que “já se gastaram vários milhares de euros”, entre cartazes e gestão de redes sociais.

O Chega! quer ir a votos nas eleições europeias de 26 de maio e André Ventura afirmou também ao i ser “provável” que venha a ser o cabeça de lista nas eleições. Há cerca de um mês, o mesmo responsável admitiu ao SOL ser ele o candidato escolhido.

O Tribunal Constitucional receberá quarra-feira também a declaração de princípios do Chega!, onde se poderá ler que o movimento quer alterar as políticas penais, de segurança e do sistema política. Mas as propostas como a prisão perpétua não estarão detalhadas no documento, apesar de André Ventura as assumir no caderno de encargos do novo partido.