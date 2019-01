A partida dos oitavos-de-final do Open da Austrália entre Pablo Carreño Busta e Kei Nishikori foi épica, mas acabou por ficar manchada pela explosão emocional do tenista espanhol na parte final. Depois de ter desperdiçado dois sets de vantagem, e com o encontro a rondar já as cinco horas de duração, Carreño Busta chegou aos 8-5 no super tie-break, parecendo claramente encaminhado para vencer.

Aí, todavia, uma decisão bastante controversa do árbitro de cadeira deu um ponto ao japonês e o espanhol, número 23 do ranking mundial, perdeu o controlo por completo.

A partir daqui, Carreño Busta perdeu todos os pontos disputados, acabando derrotado pelos parciais de 6-7(8), 4-6, 7-6(4), 6-4 e 7-6(10-8) e eliminado da competição. Inconformado, o espanhol descarregou toda a sua frustração no juiz do encontro, com insultos bastante fortes, como se pode perceber aqui:

Na conferência de imprensa, já a frio e lavado em lágrimas, Pablo Carreño Busta acabou por pedir desculpas pela sua atitude “Claro que estou muito triste porque depois de cinco horas de luta, a forma como deixei o court não foi correta. Peço muitas desculpas porque aquele não sou eu”, referiu o tenista de 27 anos.

Nishikori, por seu lado, vai agora medir forças com Novak Djokovic nos quartos-de-final. O sérvio, atual número um mundial, derrotou o russo Medvedev em quatro sets, pelos parciais de 6-4, 6-7(5), 6-2 e 6-3.