No último domingo, a polícia, uma equipa de intervenção rápida da PSP de Setúbal, foi chamada a intervir no bairro da Jamaica, no Seixal, devido a “uma desordem entre duas mulheres”.

Quando os agentes lá chegaram, segundo a PSP, um grupo de homens começou a atirar pedras, tendo começado os confrontos entre civis e polícias.

Um dos agentes que ficou ferido foi atingindo por uma pedra na boca e teve de receber assistência no Hospital Garcia da Orta, em Almada.

Segundo o Correio da Manhã, que cita fonte da PSP, o agente já teve alta e o agressor foi detido. O mesmo jornal escreve ainda que foram dois os agentes que ficaram com ferimentos na sequência da intervenção e um civil.

A TVI 24 adianta que o agressor detido já saiu em liberdade.

Recorde-se que a intervenção da PSP vai ser alvo de uma queixa feita ao Ministério Público pela associação SOS Racismo. A associação afirmou, através de um comunicado que ver o caso esclarecido e as responsabilidades apuradas, sendo que considera as agressões como "absolutamente injustificáveis e inaceitáveis".Pouco depois da intervenção, foi divulgado nas redes sociais, um vídeo amador, no qual é possível ver-se moradores do bairro a serem agredidos por polícias.

Na sequência da divulgação do vídeo e de relatos de uso excessivo de força por parte dos agentes, a Direção Nacional da PSP informou que abriu um inquérito para "averiguação interna" sobre a "intervenção policial, e todas as circunstâncias que a rodearam".