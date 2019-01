Se é amigo do ambiente, tem por hábito reciclar ou quer agora começar a implementar essa prática, tem ainda mais a ganhar, pelo menos na Póvoa de Varzim, onde se pode trocar embalagens usadas por descontos.

Desde o passado mês de dezembro, o Mercado Municipal da Póvoa de Varzim dispõe de uma máquina inovadora que lhe dá pontos e ofertas em troca de embalagens e vidros usados. A ideia, que faz parte do projeto ‘Reciclar para Ganhar’, de acordo com o site da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, é pioneira em Portugal e é da Limpor, empresa de resíduos do Norte.

Por cada volume inserido na máquina é emitido um talão com pontos. Dependendo do número de pontos, é possível ganhar descontos em compras no mercado, bilhetes de cinema, teatro e ainda entradas gratuitas nas piscinas e ginásios municipais.

Já está a ser ponderado implementar o projeto noutros locais.