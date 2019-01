Até mesmo quando não é titular, Lionel Messi bate recordes. O craque é agora o jogador que mais vezes marcou, no século XXI, ao sair do banco de suplentes.

O recorde foi batido este domingo, no jogo entre o Barcelona e o Leganés. Messi começou a partida no banco, mas bastaram sete minutos em campo para fazer a diferença. O craque do Barcelona assistiu Suárez e marcou o terceiro golo do Barcelona.

O Barcelona acabou por vencer o jogo por 3-1.

Este golo foi o 22.º que Messi marcou em jogos que começa no banco de suplentes em La Liga. E é mais um recorde para o jogador argentino.