Hoje, dia 21 de janeiro de 2019, é o dia mais triste do ano, a ‘Blue Monday’.

Segundo o site britânico Express, este termo foi usado pela primeira vez em 2005, por Cliff Arnall, antigo professor da Universidade de Cardiff.

O investigador realizou uma equação que prevê o dia mais triste do ano – esta tem em consideração o mau tempo, a dívida ‘pós-Natal’, as resoluções de Ano Novo que não consegue cumprir e a falta de motivação. Esta fórmula sugere que a terceira segunda-feira de janeiro reúne todas estas situações.

Mas esta data não agrada a especialistas em problemas mentais, como a depressão. Estes defendem que este estado depressivo não deve ser associado a uma data. “Sentimentos com os quais é difícil de lidar não têm como base um calendário, as circunstâncias externas são apenas uma parte do que nos deixa mais deprimidos”, afirma Jane Howarth, diretora do centro de apoio Chester and District Samaritans, em Inglaterra.

Notícia atualizada com a correção da data