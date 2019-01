O antigo presidente da Assembleia da República Jaime Gama faz parte do órgão consultivo internacional da Tilray, empresa que se dedica à produção e distribuição de canábis medicinal e canabinoides.

"A Tilray convidou-me para integrar o seu conselho consultivo internacional, a par de muitas outras individualidades internacionais, e aceitei. Trata-se de uma empresa que exerce atividade autorizada em Portugal e certamente aprecia ter em conta a opinião de quem integrou um governo (1995-2002) pioneiro de novas políticas para debelar a toxicodependência, hoje internacionalmente reconhecidas pelos seus resultados positivos”, explicou Jaime Game ao jornal Público.

Relacionados Chumbada lei da legalização da canábis para uso recreativo em Portugal Laboratório Militar disponível para produzir canábis medicinal Marcelo promulga uso de canábis para fins medicinais Canábis para fins medicinais aprovada no parlamento

Tendo em conta o debate que tem existido em Portugal em relação ao uso da canábis, o antigo ministro de vários governos socialistas frisou que “dada a dimensão e a exigência desse debate, com base em critérios de ordem ética e científica, e sempre no acatamento de um quadro jurídico nacional e internacional, aceitei esse desafio, para o qual contribuirei com total independência de avaliação.”

Recorde-se que o uso terapêutico da canábis foi aprovado no Parlamento em Junho. A regulamentação quanto à sua utilização foi publicada em Diário da República no passado dia 15. A partir de fevereiro, os médicos poderão prescrever derivados desta planta para fins medicinais. Já a legalização da canábis para uso recreativo foi chumbada na passada sexta-feira.

Segundo o comunicado da Tilray, citado pelo Público, a empresa opera países dos cinco continentes, servindo dezenas de milhares de pacientes. A Tilray já tinha anunciado um investimento de “cerca de 20 milhões de euros até 2020 em Cantanhede, numa unidade de produção de canábis”.