Os Sapadores Bombeiros de Lisboa começam esta segunda-feira uma greve de 15 dias em protesto contra a proposta de alteração à carreira de bombeiro profissional.

Esta greve arranca no dia em que o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL) e o Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) reúnem com o Secretário de Estado da Proteção Civil.

O protesto arranca às 20h00 e decorre até ao dia 5 de fevereiro. A paralisação foi aprovada durante a manifestação da segunda-feira passada, que juntou cerca de 150 bombeiros em frente ao Ministério do Trabalho e Segurança Social.

Cerca de 200 bombeiros municipais e sapadores voltaram a protestar na quinta-feira em frente ao Conselho de Ministros.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna explica que o Governo pretende “uniformizar a carreira de bombeiro” na administração pública, incluindo a “harmonização remuneratória, acabando com a distinção entre bombeiros municipais e bombeiros sapadores”.