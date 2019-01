O avançado brasileiro Lima, que se notabilizou no futebol português ao serviço do Braga e particularmente do Benfica, onde se sagrou bicampeão nacional, anunciou esta segunda-feira o final da carreira, aos 35 anos. Lima deixou a Luz em 2015/16, rumo ao Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e estava parado desde o início de 2017, devido a lesão.

Foi esse, de resto, o motivo que o levou agora a tomar a decisão de pendurar as botas, como revelou na mensagem deixada na rede social Instagram onde anunciou o adeus. "Hoje é um dia de felicidade e uma certa tristeza ao mesmo tempo. Dia de anunciar que pendurei as chuteiras, dia do adeus à carreira profissional de jogador de futebol. Carreira essa que sempre sonhei quando criança, carreira que muitos sonham e fui um felizardo em realizar esse sonho. Me despeço dos gramados muito feliz, mas poderia ainda jogar um pouco mais, só que a lesão fez com que levasse a essa decisão. Infelizmente isso acontece e vi que era minha hora de parar", escreveu o atacante, acompanhando a publicação com uma fotografia envergando a camisola do Benfica.

Além das águias, Lima jogou ainda no Vizela (sete jogos em 2004), Belenenses (32 jogos e 12 golos em 2009/10) e Braga (98 jogos e 40 golos entre 2010 e 2012). Pelo Benfica, conquistou, além dos dois campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça, num total de 144 jogos e 70 golos. Viria ainda a vencer mais um campeonato, uma Taça da Liga e uma Supertaça nos Emirados Árabes Unidos, pelo Al Ahli.