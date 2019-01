O antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho foi acusado de ser o cérebro do esquema de corrupção no caso Cashball.

A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias, que dá conta de que Bruno de Carvalho foi denunciado por Paulo Silva, o intemediário que confessou ter corrompido árbitros de andebol e jogadores de futebol para benefício do Sporting.

Paulo Silva acusa o ex-presidente leonino de ser o cérebro do esquema de viciação de resultados de andebol e da Liga de futebol, conhecido por caso Cashball.

O Jornal de Notícias adiantou que o intemediário terá entregue, em março do ano passado, ao Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto mensagens de WhatsApp que, segundo Paulo Silva, provam a corrupção e implicam diretamente Bruno de Carvalho.