Wilson Manafá é o terceiro reforço do FC Porto neste mercado de inverno. Depois das contratações de Fernando Andrade (ex-Santa Clara) e Pepe (ex-Besiktas), os dragões anunciaram esta segunda-feira o lateral/extremo luso-guineense de 24 anos, que chega do Portimonense e assinou por quatro épocas e meia (até 30 de junho de 2023).

Manafá, que irá vestir a camisola 12 pelos azuis-e-brancos, estava no conjunto algarvio desde a temporada 2016/17, tendo somado um total de 79 jogos e cinco golos. Formado no Oliveira do Bairro, onde se estreou como sénior em 2011/12, ainda com 17 anos, passou depois pelo Sporting, onde representou juniores e equipa B, mudando-se para o Beira-Mar em 2014/15. Na época seguinte representou Anadia e Varzim, saindo depois para Portimão.

O jogador nascido em Oliveira do Bairro (mas também com nacionalidade guineense) é um polivalente, podendo atuar como lateral ou extremo, habitualmente pela esquerda mas também pela direita, já treinou no domingo no Olival. De acordo com o jornal "O JOGO", o FC Porto adquiriu 50 por cento do seu passe, permanecendo o Portimonense com a outra metade.