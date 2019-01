A cama onde o triatleta Luís Grilo terá sido assassinado, há cerca de seis meses, tinha desaparecido, mas o seu paradeiro terá agora sido descioberto

De acordo com a SIC, que voltou à localidade onde Luís e Rosa Grilo - a principal suspeita do seu homicídio – viviam, a cama onde o triatleta foi morto, e que estava desaparecida, terá sido encontrada na casa de um vizinho do casal.

No final da semana passada, descobriu-se também que haveria outro seguro de vida de Luís Grilo, em benefício da sua mulher Rosa Grilo que ficaria com a casa paga e receberia 400 mil euros se o marido morresse.