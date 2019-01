Portugal registou o maior aumento no excedente das contas públicas no terceiro trimestre, face ao período anterior, e fixou-se no segundo lugar na lista dos países da União Europeia com maior excedente nas contas públicas, com 3,6% do PIB.

Segundo os dados divulgados pela Eurostat, Malta está no topo da lista com um excedente de 3,8 entre julho e setembro e a Bulgária, depois de Portugal, com 3,6%. Quanto ao défice, Portugal apresentou um aumento de 6,4 p.p, com 2,8%, (-3,6% face ao trimestre anterior). Na lista seguem-se a Roménia com o maior défice público, a França e Letónia.

Os mesmos dados mostram ainda que na zona euro, o défice público fixou-se nos 0,3 do PIB, um recuo face ao mesmo período de 2017 e um aumento de 0,5% face ao período entre abril e junho.

O rácio do défice público face ao PIB aumentou para os 0,6% na União Europeia, registando também um aumento de 0,6% face ao período anterior e uma diminuição de 0,2% em relação aos meses de julho a setembro de 2017.