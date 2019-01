Uma tartaruga gigante deu à costa em avançado estado de decomposição, este sábado na praia das Avencas, na Parede em Cascais.

De acordo com o Correio da Manhã, a Polícia Marítima deslocou-se à praia, no domingo, dia seguinte ao avistamento do animal, mas já não encontrou a tartaruga.

O animal terá voltado ao mar durante a madrugada devido à agitação marítima.

Trata-se de uma tartaruga de couro, uma das maiores espécies destes répteis. Pode ter entre 1,8 e 2,2 metros de comprimento. O peso pode variar entre os 250 quilogramas e os 700.