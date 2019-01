Mais oportunidades, menos pobreza

O debate lançado no início deste ano em torno das propinas, com o governo a defender a sua eliminação no horizonte de uma década para diminuir barreiras de acesso à universidade, não pode esmorecer e deve ser sério.

Levantam-se dúvidas sobre como financiar um Estado social mais forte com um crescimento tão vulnerável a fatores externos (veja-se o impacto estimado para o Brexit) ou perante desafios como o envelhecimento, mas trabalhar esta equação é um imperativo para que haja uma estratégia a prazo para combater desigualdades, sobretudo para se, e quando, o cenário económico for menos favorável a anúncios.

A análise mais recente do Observatório Nacional de Luta contra a Pobreza (ONLP), com base em dados provisórios para 2017/2018, dá algum oxigénio: nos últimos anos, Portugal teve a menor proporção de pessoas em risco de pobreza desde 1994. Mas são ainda um quinto da população, 21,6%, e o país continua acima da média europeia neste indicador.

Se as prestações sociais atenuam muitas diferenças (sem elas, a taxa de pobreza rondaria os 43,7%), um outro relatório do ONLP, publicado em outubro, é taxativo: “Existe uma grande diferença nos resultados dos indicadores associados à pobreza ou exclusão social tendo em conta o nível de escolaridade da população.” Pessoas que só têm o ensino básico estão em maior risco, mas a diferença entre secundário e superior é significativa: a taxa de pobreza entre quem completou o 12.o ano é de 18,1% e cai para 7,9% entre os adultos com canudo.

Com 2,4 milhões de portugueses em risco de pobreza e outros no limbo, pagar propina e alojamento para ir para a faculdade será um entrave para muitos e os apoios são baixos. Mas a ginástica dos pais começa mais cedo e, se as bases forem importantes, tudo isso deve ser ponderado. As vagas no pré-escolar não chegam. E muito antes da faculdade, muitas famílias, as que o podem fazer, têm a necessidade de pagar ATL à parte porque o Estado não dá resposta o dia inteiro. Logo aí há desigualdades que importa corrigir.

Falamos nesta edição com pais para perceber como gerem as decisões e o que mais os preocupa em termos financeiros ao longo do percurso dos filhos. Um contributo para uma discussão necessária para um país que propicie melhores oportunidades a todos e continue a quebrar o círculo vicioso da pobreza.