Gabriela Correia, a mais jovem piloto de sempre, estreou-se ao volante de um protótipo, Osella PA 21 S Evo, tendo sido uma das atletas laureadas, este sábado, em Oeiras, durante a tradicional Gala Anual da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

A piloto bracarense da modalidade de montanha, com 16 anos, é considerada a “Princesa da Montanha”, desde que já em 2018, começou a sua carreira na Rampa Internacional da Falperra, em Braga, tendo-se imposto como a grande revelação da época automobilística.

Gabriela Correia, no seu primeiro ano de alta competição, classificou-se com o segundo lugar na sua categoria, Turismos 3, obtendo o sétimo lugar da classificação geral, depois da última prova de 2018, a Rampa de Boticas, mais a taça para a melhor piloto feminina.

Natural de Braga, Gabriela Correia competiu em karting, antes de ter iniciado as corridas de montanha, ao volante de um Seat Leon MK3, com a assistência da Vettra Motorsport, não tendo decidido se correrá esta época com o Seat Leon MK3 ou o Osella PA 21 S Evo.