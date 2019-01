Abel Amorim Pereira, de 77 anos, reformado, descia a Rua Luís de Camões, no lugar de Cruto, em Cabanelas, Vila Verde, quando uma indisposição súbita o levou a entrar logo em paragem cardiorrespiratória, pelo que já estava morto aquando da chegada da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM baseada no Hospital de Braga, que ainda manobras de reanimação, com apoio dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde.

O septuagenário residia numa localidade próxima, também da freguesia de Cabanelas, o que deixou a população em estado de choque, tendo o cadáver sido removido para a Casa Mortuária do Hospital de Braga, onde será autopsiado esta segunda-feira.

A ocorrência foi registada pelo Posto Territorial da GNR de Pardo e estiveram também no local outros militares da Guarda Nacional Republicana, estes pertencentes ao Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito da GNR de Braga