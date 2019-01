O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, faz amanhã uma viagem ao Porto num camião com membros do movimento “Motoristas do Asfalto”.

A viagem inicia-se pelas 10h30, em Lisboa, e irá almoçar em Condeixa-a-Nova com os membros da "Associação Motoristas do Asfalto" e de pesados de Mercadoria, e termina pelas 17 horas no Porto.

Já 19 de dezembro, Marcelo andou de camião, em vésperas de uma manifestação dos ‘coletes amarelos’, para perceber as condições em que estes trabalhavam.