A chuva forte em Antananarivo levou a que cinco casas tenham sido levadas pela enxurrada que desabou sobre algumas moradias no bairro que se encontra numa colina rochosa, o Tsimialonjafy.

Segundo a agência noticiosa AFP, "No sábado à noite, numa intervenção de emergência, no bairro de Tsimialonjafy, em Antananarivo, foram encontrados cinco corpos". No entanto, no domingo foram encontrados mais quarto.

Nesta colina existem vários edifícios históricos como o Palácio Real Manjakamiadana, um das principais atrações turísticas do local.