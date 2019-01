José Pedro Aguiar-Branco, antigo ministro da Defesa e atual deputado do PSD, vai deixar a Assembleia da República, a partir de 1 de fevereiro. O anúncio tinha sido feito na semana passada, numa entrevista ao Expresso, enquanto se contavam espingardas para o conselho nacional dos sociais-democratas.

O ex-governante enviou uma carta de renúncia ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, com data de 18 de janeiro, e este domingo colocou um comentário no Facebook: "“E pronto ... terminou o meu ciclo na vida parlamentar. Foi uma honra representar o Porto desde 2005 e ter sido por quatro vezes cabeça de lista dos candidatos do PSD ( 3 ) e PSD/CDS! Por Portugal, valeu a pena!”.

Na semana passada, Aguiar-Branco lembrou que saía do Parlamento porque a sua vida nao se esgota na política, tendo elogiado Luís Montenegro, por ter exigido uma clarificação interna no PSD.