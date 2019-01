Às 3h34 da madrugada de segunda-feira, a super-Lua vai aproveitar a sombra que a Terra faz no espaço para mudar de cor. Só pouco depois das 5h dessa mesma madrugada o fenómeno irá apresentar-nos a Lua totalmente avermelhada e castanha.

"Durante o eclipse, a Lua não é iluminada com luz branca mas sim com luz mais avermelhada.", explica o Observatório Astronómico de Lisboa no site oficial. "A sombra (umbra) não é uma região de escuridão total. Embora não receba luz direta do Sol, recebe luz indireta, refractada pela atmosfera da Terra. Essa luz é avermelhada pois os comprimentos de onda menores (luz azul e verde) são filtrados e espalham-se pela nossa atmosfera".

Ainda assim, o esforço de ficar acordado à espera compensa, uma vez que isto só voltará a acontecer em maio de 2021.