Se não fizermos algo rapidamente, os tigres (Panthera tigris) podem desaparecer daqui a menos de 10 anos. O alerta é dado por Howard Jones, CEO da organização britânica Born Free.

“É impossível imaginar um mundo sem tigres, mas a não ser que comecemos a agira, as consequências podem ser trágicas”, disse ao Daily Mail.

Citando dados do Fundo Mundial para a Natureza e do Global Tiger Forum, a organização diz que o número de tigres no planeta desceu 96% nos últimos 100 anos, passando de cerca de 100 mil animais para menos de 4000 no início do século XXI.

A deflorestação, poluição e caça têm feito com este número continue a diminuir, habitando apenas umas áreas da Turquia e Singapura.

A União Internacional para a Conservação da Natureza estima que existam apenas entre 2150 e 3150 animais no seu habitat natural.