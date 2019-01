O príncipe Carlos e a sua mulher Camilla Parker Bowles podem estar prestes a assinar os papéis do divórcio, segundo uma fonte próxima da família real.

Em declarações à revista australiana New Order, a mesma fonte revelou que o filho da rainha “está farto” e que já consultou a advogada de divórcios Fiona Shackleton, a mesma a quem recorreu para tratar da sua separação da princesa Diana.

“Enquanto o mundo inteiro tem estado obcecado com o conflito entre Kate [Middleton] e Meghan [Markle] e com afastamento entre William e Harry, por trás das paredes do palácio existe um drama maior”, afirmou aquela fonte.

“Carlos e Camilla estão prontos para anunciar o seu divórcio em breve. Já assinaram os papeis e mal se viram nos últimos meses, à exceção da festa de aniversário dos 70 anos de Carlos, no qual a rainha fez questão na presença de Camilla para evitar especulações”, acrescentou.

No entanto, a família real tem unido esforços para dar a entender que o casal está bem e recomenda-se. Veja-se o exemplo da imagem do postal de Natal, na qual Carlos e Camilla surgem a olhar um para o outro. Mas um olhar mais atento perceberá que a fotografia não foi tirada na época festiva, mas há vários meses.

A especulação sobre o fim da relação, que não oficialmente tem quatro décadas, surge motivada pela ausência da duquesa da Cornualha em vários eventos públicos, como o casamento da princesa Eugenie em outubro.

“O palácio explicou que Camilla estava constipada, e que seria por isso que não estava presente no encontro festivo com a rainha. Mas Carlos disse a toda a gente, embora de forma discreta, que eles já não estavam juntos”, adiantou a mesma fonte citada pela revista australiana.

A rainha estará à espera que os alegados arrufos entre os casais mais novos esmoreçam para permitir o anúncio oficial do divórcio de Carlos. Isabel II não “aguenta um novo escândalo neste momento”, acrescentou.