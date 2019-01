Dois dias depois de ter estado envolvido no acidente de carro, o duque de Edimburgo foi apanhado pela imprensa britânica a conduzir sem cinto de segurança.

O comportamento do príncipe Filipe, de 97 anos, incomodou muitos britânicos.

O porta-voz da polícia local confirmou que as autoridades tinham conhecimento das imagens e entraram em contacto com o marido da rainha Isabel II, com o objetivo de alertar para os perigos deste tipo de comportamento.

Recorde-se que o duque de Edimburgo esteve envolvido num acidente de carro na passada quinta-feira. Não foram registados feridos graves.