Entrei neste edifício com 21 anos acabados de fazer. Aqui dei o grande passo no desconhecido para a profissão que define metade do meu ADN. Entre estas paredes vivi tudo: o bom, o mau, a expectativa, a desilusão, glória, surpresa, validação, entusiasmo, sonho, hesitação. Estas paredes de tijolos sabem mais de mim que alguns amigos da vida inteira. Viram-me rir e chorar centenas de vezes. Hoje entrei e sai para tratar de um pequeno assunto. Não me demorei mais do que 5 minutos. Foi provavelmente a última. Não gosto de despedidas. No meu coração fechei a porta. Na memória ficam abertas todas as recordações, mais tantos amigos e a PAIXÃO única e eterna de fazer televisão. Até já Outurela 119

A post shared by Ana Marques (@anamarquesoficial) on Jan 18, 2019 at 11:35am PST