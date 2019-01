Masazo Nonaka, o homem mais velho do mundo, morreu esta madrugada, enquanto dormia em casa, na ilha de Hokkaido, no norte do Japão. Tinha 113 anos.

A família revelou à imprensa que Nonaka morreu pacificamente, durante o sono, de causas naturais.

Nascido a 25 de julho de 1905, Nonaka era o homem mais velho do mundo de que há registo. Cresceu com os pais e tomou conta do negócio de família que subsiste até hoje: uma pousada com fontes termais.

A mulher e os três filhos de Nonaka já tinham morrido.