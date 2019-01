A Força Aérea condecorou no sábado passado, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Campo Maior, o Comendador Rui Nabeiro com a Medalha de Mérito Aeronáutico, Primeira Classe.

Em comunicado, a Força Aérea explica que “a Medalha de Mérito Aeronáutico destina-se a galardoar os militares e civis, nacionais ou estrangeiros, que, no âmbito técnico-profissional, revelem elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Força Aérea”.

“Na cerimónia, esteve o Presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, Ricardo Pinheiro, o Presidente da Câmara Municipal de Elvas, Nuno Mocinha, o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Manuel Teixeira Rolo, que impôs a condecoração, a estrutura superior da Força Aérea, familiares e amigos do Comendador Rui Nabeiro, bem como várias pessoas de Campo Maior que quiseram fazer parte deste momento”, acrescenta o comunicado.