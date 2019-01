Há cerca de um mês que os EUA vivem em shutdown (encerramento dos serviços do governo federal). São muitos os que apelam ao fim desta situação e, numa tentativa de desbloquear este encerramento, Donald Trump fez ontem uma proposta, que acabou por ser rejeitada pelos democratas.

O Presidente dos EUA ofereceu proteção temporária para imigrantes ilegais que entraram no país em crianças, em troca dos 5,7 mil milhões de dólares para reforçar o muro na fronteira com o México. Trump disse que estava em causa um "compromisso de senso comum que ambas as partes deveriam adotar".

Os democratas rejeitaram esta proposta, defendendo que era apenas uma compilação de propostas que já tinham sido apresentadas.

Donald Trump continua a defender que os mais de 5 mil milhões de dólares são essenciais para o aumento da segurança nos dois países. O presidente dos EUA defende que o dinheiro será aplicado "no desenvolvimento estratégico de barreiras físicas, ou no muro", acrescentando que "não se trata de uma estrutura em concreto de 2.000 milhas (cerca de 3.220 quilómetros) de mar a mar, são barreiras de aço em locais de alta prioridade".

Recorde-se que desde 22 de dezembro que o governo federal dos EUA mantém 25% dos serviços públicos encerrados devido a estas exigências de Trump e à falta de entendimento com a maioria democrata na câmara baixa. Isto implica que cerca de 800 mil funcionários do Estado não recebam salário.