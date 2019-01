O número de vítimas mortais provocadas pela explosão do oleoduto no estado de Hidalgo, no México, subiu para 73.

Há ainda registo de 74 feridos, revelou à ABC News o governador Omar Fayad.

As autoridades revelaram pelo menos 54 corpos estão por identificar e não descartam a hipótese de existirem mais vítimas entre os escombros.

Esta tragédia ocorreu numa altura em que o governo mexicano trava uma batalha contra o roubo de combustível. Este furto, que tem levado a uma escassez de gasolina em várias zonas do país, tem gerado o caos nos postos, o que levou várias pessoas a tentarem roubar combustível no oleoduto de Hidalgo.

Para tentar travar este problema, as autoridades ordenaram o transporte de mais combustível através de camiões.

Na sequência desta tragédia, o presidente mexicano Andres Manuel Lopez Obrador prometeu reforçar a segurança nos oleodutos.