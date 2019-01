A bailarina Carolina Costa, de 12 anos, conquistou mais três medalhas de ouro, desta vez num prestigiado concurso de dança, o Ballet Beyond Borders, em Missoula, disputada na cidade do Estado de Montana, nos Estados Unidos da América, confirmando a boa forma.

Carolina Costa obteve o primeiro lugar em todas as categorias em que competiu e viu o nome inscrito entre vencedores da competição, juntando-se a grandes bailarinos de vários países, como Canadá, Coreia do Sul, China, EUA, México, Itália e Roménia, entre outros.

A jovem bailarina destacou-se com as atuações a solo (ballet clássico e contemporâneo) e também em Pas de Deux, com o bailarino Francisco Gomes, de 15 anos, que se revelou na edição de 2018 do Got Talent Portugal, alcançando já este por sua vez o segundo lugar.

Carolina Costa afirmou hoje ao i “estar muito feliz por receber estes prémios, na primeira vez que eu participo numa competição tão especial, que foi uma oportunidade única de partilhar o palco com os bailarinos e as bailarinas que são reconhecidos mundialmente e em cada dia da competição, tanto nas aulas, como durante as atuações, aprendi imenso”.

Carolina Costa nasceu em Braga em outubro de 2006 e com apenas três anos iniciou o seu percurso na dança, integrando aos oito anos a Ent’artes – Escola de Dança de Braga, participando em vários saraus, eventos e espetáculos, com o apoio incondicional dos pais.

Gratidão aos professores

“Agradeço a todos os meus professores do Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez, de Leiria, pela dedicação, carinho e profissionalismo agora de uma forma muito especial ao Professor Enrique Perez Cancio Cantero, que coreografou o solo de contemporâneo com que venci o primeiro lugar nesta categoria”, disse Carolina Costa.

“Quero também dar os parabéns aos meus colegas e amigos do Conservatório, que desde sempre me acompanharam nesta viagem pelas maravilhosas atuações e pelos prémios que receberam”, salientou a jovem bailarina bracarense, que em 2018 estagiou em Moscovo.

A bailarina bracarense mudou-se recentemente da Ent’artes – Escola de Dança de Braga para o Conservatório Internacional de Dança Annarella Sanchez e recebeu no início do mês de junho de 2018 um voto de louvor da Assembleia da República devido aos prémios.