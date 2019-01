Cerca de 84 mil Coletes Amarelos voltaram neste sábado a sair às ruas por toda a França. São os números avançados pelo Ministério do Interior francês para um dia em que se registaram alguns episódios de violência, sobretudo em Bordéus.

Já em Paris, a mobilização foi de novo mais baixa do que em dias de manifestação anteriores: segundo a mesma fonte, 7 mil pessoas saíram às ruas na capital francesa — menos um milhar do que no sábado passado.

Os números avançados pelas autoridades francesas são contudo contestados pelos Coletes Amarelos, que desde 17 de novembro passado se têm manifestado todos os fins de semana, num movimento de contestação social sem precedentes.

Nas ruas, voltou a pedir-se a demissão do presidente Macron.

Os episódios de maior violência registaram-se em Bordéus (na fotogaleria), na zona dos Invalides, onde pelo menos cinco carros foram queimados e 49 pessoas detidas, segundo números avançados pela AFP. À margem de uma manifestação de 4 mil pessoas, um grupo de jovens de cara coberta desenterrou, com cortadores de disco e martelos, pedras do pavimento para serem utilizadas como arma de arremesso.

A polícia acabaria por recorrer a canhões de água e a gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes.

Outros confrontos entre forças policiais e manifestantes foram registados em Angers, Rennes, Ruão, Caen, Nancy, Lyon e Toulouse, onde 10 mil pessoas se manifestaram neste sábado.