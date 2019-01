A idosa, entravada na cama, foi surpreendida pelas chamas, num anexo onde estava um fogão de cozinha e lenha armazenada, pelo que só a rapidez e a eficácia da atuação destes bombeiros permitiu salvar a mulher e impedir que o incêndio urbano se propagasse para as residências contíguas, na Rua da Ordem, em Maceda, Ovar.

No combate ao fogo estiveram envolvidos 27 operacionais e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz, com apoio de militares do Posto Territorial da GNR de Esmoriz.